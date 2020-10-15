محافظ قنا يشهد احتفال نقابة المهندسين بذكري انتصارات أكتوبر المجيدة

شهد محافظ قنا أشرف الداودي الاحتفال بالذكري 47 لانتصارات اكتوبر المجيدة الذي أقامته نقابة المهندسين الفرعية بمقر نادي المهندسين بمدينة قنا.

بدأ الاحتفال بعزف السلام الوطني وتلاوة آيات من الذكر الحكيم، وتضمن الحفل عدد من الفقرات الفنية والأغاني الوطنية لفرقة الموسيقي العربية.

وجدد محافظ قنا تهنئته بهذه المناسبة الوطنية المجيدة لأهالي المحافظة وجموع الشعب المصري، مشيرا إلى أن ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة تمثل تجسيدًا حيًا لإصرار وعزيمة الشعب المصري الذى تحدى المستحيل، وسجلت قواته المسلحة الباسلة صفحة جديدة من الفخر والعزة لمصر والأمة العربية.

وأشاد المحافظ بالمشاركة البناءة للقوات المسلحة فى جميع المشروعات القومية، فضلاً عن دورها في حماية البلاد والزود عن أمن الوطن، داعياً الله أن يديم على مصرنا الغالية نعمة الأمن والأمان في ظل القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي.