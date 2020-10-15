أمريكان أيرلاينز تطلق منصة رقمية لعملائها في أوروبا

تطلق مجموعة الطيران الأمريكية العملاقة "أمريكان أيرلاينز جروب"، اليوم الخميس، منصة رقمية توفر المعلومات الفورية المباشرة عن كل خطوط طيرانها لموفري خدمات السياحة والسفر، إلى جانب توفير إمكانية حجز تذاكر طائراتها على مدار الساعة بالنسبة لنقاط البيع في أوروبا.



وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن المنصة تبسط عملية حجز التذاكر وتحسن مستوى خدمة العملاء.



وستتيح المنصة معلومات عن أسعار وحجوزات رحلاتها لمدة تصل إلى 14 يوما بعد حجز العميل للتذكرة بما يتيح له الاستفادة من أي عروض أفضل تقدمها الشركة قبل قيامه بالرحلة.



يأتي ذلك في حين بدأت الشركة الأمريكية تسريح 19 ألفا من العاملين بها اعتبارا من مطلع الشهر الحالي، على خلفية التداعيات الكارثية لجائحة فيروس كورونا على صناعة الطيران العالمية.



وتعان صناعة الطيران من ضعف الطلب بسبب جائحة فيروس كورونا، مما دفع عددا كبيرا من شركات الطيران إلى تسريح عشرات الآلاف من العمال أو تصفية أنشطتها.