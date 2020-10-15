 وزير نمساوي: اقتصاد البلاد سيخرج من الأزمة أقوى مما كان عليه قبل كورونا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وزير نمساوي: اقتصاد البلاد سيخرج من الأزمة أقوى مما كان عليه قبل كورونا

علم النمسا
علم النمسا
أ ش أ
نشر في: الخميس 15 أكتوبر 2020 - 10:38 ص | آخر تحديث: الخميس 15 أكتوبر 2020 - 10:38 ص

أكد وزير المالية النمساوي جيرنوت بلوميل، أن بلاده لن تجتاز أزمة جائحة (كورونا) فحسب ولكن سيخرج اقتصادها أقوى مما كان.

وقال الوزير بلوميل - في تصريحات اليوم الخميس - إنه قدم ميزانية البلاد لعام 2021 إلى البرلمان، وتم التعامل معها مع أزمة كورونا بأليات فاعلة وأرقام موثوقة.. مشيرا إلى أن الحكومة تركز على تعزيز الاستثمارات في مشروعات التعليم والمناخ والأمن والعديد من المجالات الأخرى.

يُذكر أن المجلس الوطني النمساوي "البرلمان" ناقش الميزانية الجديدة للبلاد، أمس، بحضور الرئيس الكسندر فان دير بيلين وأعضاء الحكومة وقيادات الأحزاب.


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