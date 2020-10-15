 محافظ الإسكندرية: غرامات فورية لمن يضع لافتات على الكورنيش من المرشحين - بوابة الشروق
الخميس 15 أكتوبر 2020 1:50 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تساهم تعديلات قانون العقوبات الجديدة لتجريم التنمر في وقف وقائع الإساءة والإهانة في الشارع المصري؟

النتـائـج تصويت

محافظ الإسكندرية: غرامات فورية لمن يضع لافتات على الكورنيش من المرشحين

أسماء الدسوقي
نشر في: الخميس 15 أكتوبر 2020 - 12:59 ص | آخر تحديث: الخميس 15 أكتوبر 2020 - 12:59 ص

قال محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إنه تم وضع اشتراطات لكل اللافتات الانتخابية بالمحافظة، معقبًا: «كان يهمني جدا أن لا يمس الكورنيش بأي تشويه انتظره الجمالي، لأنه ملك مصر بأكملها».

وأضاف الشريف، في مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة»، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي عبر فضائية «التليفزيون المصري»، مساء الأربعاء، أنه تم السماح بوضع اللافتات الانتخابية في باقي المحافظة وفق اشتراطات محددة، تشمل: منع وضعها على أعمدة الإنارة، أو على التماثيل في الميادين العامة.

وذكر أن معظم المرشحين يخالفون هذه الاشتراطات، مضيفًا أنه يتم تطبيق غرامات فورية على كل من يخالف.

وأكد أنه من الممنوع نهائيًا وضع أي لافتات على الكورنيش، مشيرًا إلى أنه تمت إزالة العديد منها أمس، مع استمرار الإزالة حتى بدء العملية الانتخابية.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك