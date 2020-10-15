محافظ الإسكندرية: غرامات فورية لمن يضع لافتات على الكورنيش من المرشحين

قال محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إنه تم وضع اشتراطات لكل اللافتات الانتخابية بالمحافظة، معقبًا: «كان يهمني جدا أن لا يمس الكورنيش بأي تشويه انتظره الجمالي، لأنه ملك مصر بأكملها».

وأضاف الشريف، في مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة»، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي عبر فضائية «التليفزيون المصري»، مساء الأربعاء، أنه تم السماح بوضع اللافتات الانتخابية في باقي المحافظة وفق اشتراطات محددة، تشمل: منع وضعها على أعمدة الإنارة، أو على التماثيل في الميادين العامة.

وذكر أن معظم المرشحين يخالفون هذه الاشتراطات، مضيفًا أنه يتم تطبيق غرامات فورية على كل من يخالف.

وأكد أنه من الممنوع نهائيًا وضع أي لافتات على الكورنيش، مشيرًا إلى أنه تمت إزالة العديد منها أمس، مع استمرار الإزالة حتى بدء العملية الانتخابية.