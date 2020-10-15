ولاية ألمانية تعتزم اتخاذ إجراءات أشد لمكافحة وباء كورونا حال تزايد أعداد الإصابة بها

أعلنت وزارة الصحة المحلية بولاية براندنبورج الألمانية أنه من المقرر أن تسري قواعد أكثر تشديدا مستقبلا بالولاية بالنسبة للعطلات الخاصة حال حدوث زيادة قوية في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وقال دومنيك لنتس المتحدث باسم الوزارة اليوم الخميس في عاصمة الولاية، بوتسدام، إنه تقرر اعتماد الاتفاقات التي تم التوصل إليها بين الحكومة الاتحادية والولايات الألمانية أمس الخميس.

وأضاف المتحدث أن حكومة الولاية سوف تبقي على حظر الإقامة الفندقية بالنسبة للنزلاء القادمين من المناطق الساخنة التي يرتقع بها خطر الإصابة بفيروس كورونا.

يذكر أن الحكومة والولايات الألمانية قررت أمس الأربعاء تشديد إجراءات مكافحة الوباء في النقاط التي يزداد بها خطر الإصابة خوفا من انتشار الفيروس بشكل لا يمكن السيطرة عليه.