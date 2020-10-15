قافلة من السكان الأصليين يسعون للقاء رئيس كولومبيا

بدأ الآلاف من السكان الأصليين في كولومبيا، وغيرهم من المتظاهرين، اليوم الخميس، في التوجه إلى العاصمة بوجوتا، سعيًا للقاء الرئيس إيفان دوكي والانضمام إلى تجمعات مناهضة للحكومة على مستوى البلاد، من المقرر تنظيمها الأسبوع المقبل.



وتفاوتت تقديرات أعداد المشاركين في قافلة الحافلات والسيارات الأخرى بين 5 آلاف و12 ألفًا.



وقال روبييل ليس، من "سي آر آي سي"، وهو مجلس للسكان الأصليين في مقاطعة كاوكا، إن المظاهرة المعروفة باسم "مينجا"، وهي كلمة أصلية تشير إلى جهد مشترك من أجل الصالح العام، تعارض قتل ناشطي المجتمع المدني وتدافع عن حق السكان الأصليين في الحكم الذاتي.



ويطالب زعماء السكان الأصليين باتخاذ إجراء للحد من أعمال العنف المفرطة التي يتعرض لها أفرادها.



ويطالب الزعماء إلى جانب ذلك باعتراف الحكومة بحكمهم الذاتي على أراض كانوا قد تم الوعد بها قبل عقود، لكن الحكومة قامت بتأجيرها لأصحاب مزارع السكر.



كان المحتجون قد وصلوا في وقت سابق من أماكن بجنوب غرب البلاد إلى مدينة كالي، حيث انتهى اجتماعهم بوفد حكومي دون إحراز نتائج، وقرروا السفر إلى بوجوتا للقاء دوكي.