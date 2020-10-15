بولندا تحتجز نائب رئيس وزراء سابق بتهمة الاحتيال

احتجز مكتب مكافحة الفساد في بولندا "سي بي أيه"، اليوم الخميس، نائب رئيس الوزراء السابق رومان جيرتيتش، وعددًا آخر من الأفراد، بتهم احتيال على شركة مدرجة وغسل أموال.



وتضم قائمة المحتجزين رجل أعمال شهير، كان واحدًا من أغنى المواطنين في بولندا، وفقًا لتقارير وسائل إعلام محلية.



وخسرت الشركة المدرجة ما يقدر بأكثر من 90 مليون زلوتي (23 مليون دولار)، حسبما قال مكتب مكافحة الفساد في بيان نشر على الانترنت.



وكان نائب رئيس الوزراء السابق جيرتيتش في وقت من الأوقات حليفا سياسيًا لياروسلاف كاتشينسكي زعيم حزب القانون والعدالة الحاكم، لكن الرجلين انفصلا بعد نزاع في ائتلاف حاكم عام 2007.



وبعد ذلك، عاد جيرتيتش، الذي كان زعيمًا لحزب محافظ وطني مناهض للاتحاد الأوروبي، لممارسة المحاماة ويمثل حاليًا عملاء بارزين في قضايا ذات طابع سياسي.



وقال جيرتيتش، وهو من أشد المنتقدين للحكومة البولندية الحالية، إن اعتقاله كان لدوافع سياسية ويهدف إلى التستر على "الكارثة الوبائية لحكومة حزب القانون والعدالة"، وفقًا لتغريدة له على تويتر.