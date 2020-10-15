الإمارات وإسرائيل تعقدان جولة مفاوضات بشأن اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار

أنهت الإمارات وإسرائيل الجولة الأولى من مفاوضات بشأن اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار بين الإمارات وإسرائيل.

وقالت وكالة أنباء الإمارات، اليوم الخميس، إن المفاوضات استمرت 3 أيام، في لقاءات عبر تقنية الاتصال المرئي.

وتأتي الجولة الأولى من المفاوضات في إطار تنفيذ استراتيجية الإمارات وتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري، في أعقاب معاهدة السلام الموقعة بين الجانبين، ورغبة من البلدين في توفير مناخ استثماري في إطار قانوني لجذب الاستثمارات المتبادلة.

وقال يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية بالإمارات، إن دولة الإمارات حققت خطوات مهمة في مسيرة توقيعها اتفاقيات لحماية وتشجيع الاستثمارن بعدما أبرمت 99 اتفاقية شملت معظم شركائها الاستراتيجيين من مختلف أنحاء العالم، لتصبح بذلك أول دولة عربية تبرم اتفاقية لحماية وتشجيع الاستثمار مع إسرائيل، لافتا إلى أن هناك اتفاقا مبدئيا بين البلدين لبدء المفاوضات بشأن اتفاقية تجنب الإزدواج الضريبي على الدخل في القريب العاجل.

وأضاف: "تحرص وزارة المالية على توسعة شبكة علاقاتها الدولية عبر توقيع اتفاقيات منع الازدواج الضريبي وحماية وتشجيع الاستثمار، بهدف تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية مع مختلف شركاء الدولة الاستراتيجيين بما يعزز تنافسية الدولة وجاذبيتها الاستثمارية على خارطة التنافسية العالمية"، موضحا أن الجولة الأولى من المفاوضات حول اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار تؤكد سعي الدولتين لبناء شراكات استثمارية في مختلف المجالات.

وقالت وكالة أنباء الإمارات "تساهم اتفاقيات حماية وتشجيع الاستثمار في حماية الاستثمارات من جميع المخاطر غير التجارية مثل التأميم والمصادرة والحجز القضائي والتجميد، والسماح بإنشاء الاستثمارات ومنح التراخيص لهذه الاستثمارات، والتأكيد على تحويل الأرباح والعائدات الأخرى بعملة حرة قابلة للتحويل ومنح المعاملة الوطنية والمعاملة للدولة الأولى بالرعاية وذلك فيما يتعلق بإدارة وصيانة وتوسيع الاستثمارات وعدم التدخل في جميع الموضوعات المتعلقة بتلك الاستثمارات، إضافة إلى تعويض المستثمر تعويضا عادلا وفوريا لاستثماره في حالة الاستيلاء عليه للمصلحة العامة وذلك وفقا للقانون ودون تمييز على أن يكون التفويض وفقا للقيمة السوقية للاستثمار قبل الاستيلاء عليه".