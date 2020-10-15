أطباء بلا حدود: قتيل و37 جريحا في اشتباكات بمدينة تعز اليمنية

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أعلنت منظمة أطباء بلا حدود الدولية، اليوم الخميس، مقتل شخص وإصابة 37 آخرين في اشتباكات بمدينة تعز جنوب غربي اليمن.

وقال مكتب المنظمة في اليمن، في تغريدات عبر تويتر إنه "نتيجة للاشتباكات التي وقعت اليوم والقصف، استقبل مستشفى ‎الثورة المدعوم من أطباء بلا حدود في مدينة ‎تعز 38 جريح حرب".

وأضاف أن" من بينهم طفل عمره 5 أعوام ومصاب آخر توفي فور وصوله".

وتوقع المكتب قدوم المزيد من الجرحى مع استمرار ‎الاشتباكات.

وأكد أن الوضع مقلق للغاية، داعيا جميع المجموعات المسلحة للالتزام بالقانون الإنساني الدولي واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لتفادي إصابة ‎المدنيين.

وقال سكان محليون لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن انفجارات عنيفة مستمرة منذ صباح اليوم تشهدها مدينة تعز.

وأضاف السكان أن ذلك ناجم عن اشتباكات بين القوات الحكومة والحوثيين في الجبهة الشرقية لمدينة تعز.