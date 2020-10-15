في مفاجأة غير متوقعة، غاب القائم بأعمال المدير التنفيذي لنادي الزمالك عن حضور جلسة الاستماع في الشكوى المقدمة ضد محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، التي كان قد تقدم بها نادي الزمالك للجنة الأولمبية.

وكشف مصدر مسئول داخل اللجنة الأولمبية في تصريح لـ"الشروق" عن غياب المدير التنفيذي عن جلسة الاستماع التي حددتها لجنة التحقيق اليوم الخميس، وحددت لجنة التحقيق موعدا جديدا لحضور القائم بأعمال المدير التنفيذي للاستماع لأقواله الخميس المقبل 22 أكتوبر.

وأرسلت لجنة الأندية والهيئات والقيم خطابا رسميا إلى نادي الزمالك، جاء فيه: السيد الأستاذ القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك تحية طيبة وبعد إيماءً إلى الشكوى المقدمة من نادي الزمالك للألعاب الرياضية والمقيدة برقم 14 لسنة 2020 ضد السيد محمود إبراهيم الخطيب وآخرين.

نفيد سيادتكم علما بأنه قد سبق تحديد جلسة اليوم الموافق 15/10/2020، لحضور السيد القائم بأعمال المدير التنفيذي لنادي الزمالك لسؤاله في تفصيلات البلاغ المقدم، إلا أنه لم يحضر سيادته أو ممثلا عن النادي.

لذلك نحيط علم سيادتكم بأنه قد تحدد يوم الخميس الموافق 22/10/2020 الساعة الثانية عصرا لحضور ممثلا عن نادي النادي لسؤاله في البلاغ بعاليه، وذلك بمقر اللجنة الأولمبية الكائن بشارع الاستاد البحري بمدينة نصر.

وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر الاحترام