المكسيك تسجل 4056 إصابة و478 وفاة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية تسجيل 4056 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و478 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

ونقلت قناة "روسيا اليوم" الفضائية، اليوم الخميس، عن الوزارة أن العدد الإجمالي للإصابات بكورونا ارتفع في البلاد ليبلغ 829 ألفا و396 حالة، فيما بلغت الوفيات 84 ألفا و898 حالة.

وأكدت الحكومة المكسيكية، وفقا للقناة، على أن الأرقام المعلنة لا تشكل العدد الحقيقي للمصابين، وأنه من المرجح أن يكون أعلى بكثير من الحالات المسجلة، بسبب رداءة الواقع الصحي للبلاد.

وأضافت أن الكثير من الأهالي لا يثقون بالمستشفيات والمراكز الطبية ويفضلون التعامل من المرض بالطرق البدائية، الأمر الذي يتسبب في كثير من الأحيان بموت المصابين.