أميرة العادلي : سنعمل على إيجاد بيئة أمنة للنساء داخل العمل وخارجه تماشيًا مع روح ونص الدستور

قالت أميرة العادلي مرشحة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في القائمة الوطنية من أجل مصر، قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا في انتخابات مجلس النواب، إن أكثر ما يؤرق المرأة في مجتمعنا هو ضمانة وجود بيئة آمنة سواء في حياتها العملية أو في محيط تعاملاتها اليومية في المجتمع.

وأشارت العادلي إلى أن اهتمامها بهذا الملف تحديدا جاء قبل إعلان ترشحها لانتخابات مجلس النواب، وكان أهم أولوياتها خلال خوض تجربة انتخابات نقابة الصحفيين، هو توفير بيئة عمل آمنة للسيدات، وذلك من خلال طرح رؤيتها استحداث لجنة معنية بمشاكل المرأة، وكذلك العمل على تعديل لوائح المؤسسات لتتماشى مع التغييرات التي يشهدها المجتمع.

وأكدت مرشحة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في القائمة الوطنية، على ضرورة ترجمة مواد الدستور الخاصة بالمساواة وعدم التمييز إلي أفعال وذلك لإرساء قواعد تكافؤ الفرص في كافة المجالات بما يتماشى مع توجه القيادة السياسية ومؤسسات الدولة، وأن يكون الترقي في العمل أو التعيين على أساس الكفاءة والخبرة وليس بالانتقاء أو التمييز بكافة أنواعه.

وشددت العادلي على أن المرأة ليست نصف المجتمع لكنها هي المجتمع لذلك من فهي تضع من أولوياتها العمل على تطبيق نصوص الدستور التي تكفل إرساء تلك القواعد وكذلك العمل علي تمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا واستحداث آليات لمواجهة جميع أنواع وأشكال العنف ضدها والتأكد من تطبيقها بما يضمن بيئة آمنة للمرأة في المجتمع.