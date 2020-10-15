أميرة العادلي : سنعمل على إيجاد بيئة أمنة للنساء داخل العمل وخارجه تماشيًا مع روح ونص الدستور

قالت أميرة العادلي مرشحة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في القائمة الوطنية من أجل مصر، قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا في انتخابات مجلس النواب، إن أكثر ما يؤرق المرأة في مجتمعنا هو ضمانة وجود بيئة آمنة سواء في حياتها العملية أو في محيط تعاملاتها اليومية في المجتمع.
وأشارت العادلي إلى أن اهتمامها بهذا الملف تحديدا جاء قبل إعلان ترشحها لانتخابات مجلس النواب، وكان أهم أولوياتها خلال خوض تجربة انتخابات نقابة الصحفيين، هو توفير بيئة عمل آمنة للسيدات، وذلك من خلال طرح رؤيتها استحداث لجنة معنية بمشاكل المرأة، وكذلك العمل على تعديل لوائح المؤسسات لتتماشى مع التغييرات التي يشهدها المجتمع.
وأكدت مرشحة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في القائمة الوطنية، على ضرورة ترجمة مواد الدستور الخاصة بالمساواة وعدم التمييز إلي أفعال وذلك لإرساء قواعد تكافؤ الفرص في كافة المجالات بما يتماشى مع توجه القيادة السياسية ومؤسسات الدولة، وأن يكون الترقي في العمل أو التعيين على أساس الكفاءة والخبرة وليس بالانتقاء أو التمييز بكافة أنواعه.
وشددت العادلي على أن المرأة ليست نصف المجتمع لكنها هي المجتمع لذلك من فهي تضع من أولوياتها العمل على تطبيق نصوص الدستور التي تكفل إرساء تلك القواعد وكذلك العمل علي تمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا واستحداث آليات لمواجهة جميع أنواع وأشكال العنف ضدها والتأكد من تطبيقها بما يضمن بيئة آمنة للمرأة في المجتمع.