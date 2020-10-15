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نفذ طلاب الجيش والشرطة محاكاة لكيفية اقتحام القوات وكر الإرهابيين؛ وذلك ضمن فعاليات تخرج دفعة جديدة من طلاب كلية الشرطة، صباح اليوم الخميس.

وتضمنت المحاكاة إنزال القوات من المركبات، واستخدام كلية الشرطة والكلية الحربية أحدث الأساليب وأكثرها إتقانًا، بمعاونة الكلاب البوليسية، لتقليل خسائر القوات قدر الإمكان.

كما شملت تسلق المبنى واعتلاءه من خلال المواسير والسلم، وباستخدام الروافع الخفيفة والتسلق على الجدران، واحتلال مجموعات الباركور لقمة المنزل لمنع الهروب.

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم الخميس، احتفال أكاديمية الشرطة بتخريج دفعة جديدة من الطلبة لعام 2020، وذلك بمقر الأكاديمية في القاهرة الجديدة.