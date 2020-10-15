بريطانيا تطلب من القادمين من إيطاليا الخضوع لحجر صحي

قال وزير الدولة البريطاني للنقل جرانت شابس على تويتر، اليوم الخميس، إن حكومة المملكة المتحدة ستضيف إيطاليا ومدينة الفاتيكان وسان مارينو إلى المواقع المدرجة بقائمة الحجر الصحي، التي تتطلب من المسافرين القادمين من تلك الوجهات الخضوع لحجر صحي.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن شابس قوله إن أولئك القادمين إلى المملكة المتحدة بعد الساعة الرابعة بعد ظهر يوم 18 أكتوبر، أي يوم الأحد المقبل، سيتعين عليهم الخضوع لعزل ذاتي.

وتم رفع اسم جزيرة كريت من قائمة الحجر.

ووفقا للسلطات الصحية، سجلت إيطاليا اليوم الخميس 8804 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، في ارتفاع قياسي لعدد الحالات على أساس يومي بالبلاد.

ويأتي ذلك بعد 24 ساعة على تسجيل 7332 حالة إصابة مؤكدة يوم أمس الأربعاء.