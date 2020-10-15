 بريطانيا تطلب من القادمين من إيطاليا الخضوع لحجر صحي - بوابة الشروق
الخميس 15 أكتوبر 2020 11:37 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تساهم تعديلات قانون العقوبات الجديدة لتجريم التنمر في وقف وقائع الإساءة والإهانة في الشارع المصري؟

النتـائـج تصويت

بريطانيا تطلب من القادمين من إيطاليا الخضوع لحجر صحي

لندن - د ب أ
نشر في: الخميس 15 أكتوبر 2020 - 10:48 م | آخر تحديث: الخميس 15 أكتوبر 2020 - 10:48 م

قال وزير الدولة البريطاني للنقل جرانت شابس على تويتر، اليوم الخميس، إن حكومة المملكة المتحدة ستضيف إيطاليا ومدينة الفاتيكان وسان مارينو إلى المواقع المدرجة بقائمة الحجر الصحي، التي تتطلب من المسافرين القادمين من تلك الوجهات الخضوع لحجر صحي.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن شابس قوله إن أولئك القادمين إلى المملكة المتحدة بعد الساعة الرابعة بعد ظهر يوم 18 أكتوبر، أي يوم الأحد المقبل، سيتعين عليهم الخضوع لعزل ذاتي.

وتم رفع اسم جزيرة كريت من قائمة الحجر.

ووفقا للسلطات الصحية، سجلت إيطاليا اليوم الخميس 8804 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، في ارتفاع قياسي لعدد الحالات على أساس يومي بالبلاد.

ويأتي ذلك بعد 24 ساعة على تسجيل 7332 حالة إصابة مؤكدة يوم أمس الأربعاء.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك