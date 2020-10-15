 الرئيس الجزائري يبحث مع وزير الخارجية الفرنسي التعاون الثنائي بين البلدين - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الرئيس الجزائري يبحث مع وزير الخارجية الفرنسي التعاون الثنائي بين البلدين

الجزائر وفرنسا
الجزائر وفرنسا
الجزائر - أ ش أ
نشر في: الخميس 15 أكتوبر 2020 - 10:38 م | آخر تحديث: الخميس 15 أكتوبر 2020 - 10:38 م
بحث الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مساء اليوم الخميس، مع وزير الخارجية الفرنسية جون إيف لودريان، الذي يقوم بزيارة إلى الجزائر، سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.

وبحسب بيان للرئاسة الجزائرية، فقد استعرض الجانبان أيضا مختلف آليات التعاون الثنائي، وعلى رأسها اللجنة الحكومية رفيعة المستوى المنتظر أن تجتمع قبل نهاية السنة الجارية.

وأضاف البيان أن اللقاء كان فرصة لمواصلة التشاور وتبادل وجهات النظر بين البلدين حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، خاصة الأزمة الليبية والوضع في منطقة الساحل.

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