متدربو البرنامج الرئاسي يقضون يوما كاملا في برنامج معايشة بجامعة طنطا

قضى وفد متدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة برفقة الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، يوم من التدريب العملي والمعايشة الميدانية في جامعة طنطا، حيث كان في استقبالهم عماد عتمان رئيس جامعة طنطا، الذي أشاد بمدى اهتمام الدولة بتدريب الشباب وتأهيلهم من أجل تمكينهم في المواقع القيادية.

وأوضح الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، أن هذه الجولة تأتي ضمن البرنامج المكثف الذي وضعته محافظة الغربية تحت رعاية الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية لمتدربي البرنامج خلال شهر أكتوبر، ليمكنهم من التعرف على عمل المؤسسات والقطاعات الإدارية والخدمية والمشروعات بنطاق المحافظة، وذلك للتطبيق العملي لما تم دراسته بالأكاديمية الوطنية للتدريب.

وبدأت الزيارة بتفقد المستشفى التعليمي العالمي ومقابلة مدير المستشفى ومشاهدة سير العمل بالعيادات الخارجية التي تشمل أقسام القلب، والأوعية الدموية والقسطرة، والحالات الحرجة، وإصابات الحروق، والعناية المركزة، قسم العلاج علي نفقة الدولة ووحدة التصوير بالأشعة البوزيترونية PET CT.

كما زار المتدربون، مستشفى الجراحات ومقابلة كل من عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والمدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية للتعرف على ما تم إنجازه من تجهيزات لغرف المرضي والعمليات وقاعات الانتظار وقاعات التدريب وغرف العزل وغيرها.

واستكملت الجولة بزيارة كل من: كلية الصيدلة ومركز الإتاحة الحيوية، ومعمل التكافؤ الحيوي، والدراسات ومركز رعاية المكفوفين وكلية الآداب، ومقابلة عميد الكلية والمرور على أقسام الجغرافيا، والمساحة والآثار.

واختتمت الجولة بزيارة كلية التربية الرياضية والمرور على ملاعب الكلية.

من جانبه أشار الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية إلى أن جميع إمكانيات المحافظة ستكون جاهزة لهم خلال فترة التدريب، مؤكداً أن مثل هذه البرامج التي تنفذها الدولة تحت رعاية رئيس الجمهورية، تهدف لتمكين الكوادر الفعالة في مصر لتصبح قادرة على صنع السياسات وإدارة صنع القرار.

يذكر أن البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة، هو أحد أهم منتجات الأكاديمية الوطنية للتدريب، تحت رعاية رئيس الجمهورية، تم إعداده وتصميميه لكي يكون قاطرة التقدم، ونبراس أمل ومصنع قيادات المستقبل.

وشارك في إعداد البرنامج العديد من الخبرات الأجنبية والمصرية، ويتبارى الآلاف لحجز مقعد في البرنامج، ولكن ينجح في تحقيق هذا المأرب نخبة تعول عليها الدولة لتحقيق التقدم والازدهار، الاجتهاد والمثابرة، والإيمان بالحلم هم سبيلك للانضمام للبرنامج.