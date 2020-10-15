حرمان المشرعين في سلوفاكيا من ارتياد كافيتريا البرلمان بسبب انتقاد إجراءات كورونا

قال رئيس البرلمان السلوفاكي بوريس كولار، اليوم الخميس، إنه لم يعد مسموحا لنواب البرلمان باستخدام الكافيتريا الملحقة بمقر المجلس، كعقوبة على انتقادهم للإجراءات التي فرضتها الحكومة للوقاية من فيروس كورونا.

وذكر كولار أنه لم يتم توفير شيء سوى مياه الصنبور من دورات المياه لأعضاء البرلمان البالغ عددهم 150.

وأضاف كولار، رئيس ثاني أقوى حزب حاكم، وهو "نحن عائلة"، في مؤتمر صحفي: "يمكنهم أن يروا أين ذهبوا بأنفسهم بكل انتقاداتهم المستمرة". ونشر على فيسبوك صورة لحوض غسل الأيدي في أحد دورات المياه في مبنى البرلمان.

وقال السياسي اليميني الشعبوي إنه لن يتم السماح باستخدام الكافيتريا سوى للموظفين الإداريين.