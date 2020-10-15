 حرمان المشرعين في سلوفاكيا من ارتياد كافيتريا البرلمان بسبب انتقاد إجراءات كورونا - بوابة الشروق
الخميس 15 أكتوبر 2020 10:44 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تساهم تعديلات قانون العقوبات الجديدة لتجريم التنمر في وقف وقائع الإساءة والإهانة في الشارع المصري؟

النتـائـج تصويت

حرمان المشرعين في سلوفاكيا من ارتياد كافيتريا البرلمان بسبب انتقاد إجراءات كورونا

البرلمان السلوفاكي
البرلمان السلوفاكي
براتيسلافا - د ب أ
نشر في: الخميس 15 أكتوبر 2020 - 10:27 م | آخر تحديث: الخميس 15 أكتوبر 2020 - 10:27 م

قال رئيس البرلمان السلوفاكي بوريس كولار، اليوم الخميس، إنه لم يعد مسموحا لنواب البرلمان باستخدام الكافيتريا الملحقة بمقر المجلس، كعقوبة على انتقادهم للإجراءات التي فرضتها الحكومة للوقاية من فيروس كورونا.

وذكر كولار أنه لم يتم توفير شيء سوى مياه الصنبور من دورات المياه لأعضاء البرلمان البالغ عددهم 150.

وأضاف كولار، رئيس ثاني أقوى حزب حاكم، وهو "نحن عائلة"، في مؤتمر صحفي: "يمكنهم أن يروا أين ذهبوا بأنفسهم بكل انتقاداتهم المستمرة". ونشر على فيسبوك صورة لحوض غسل الأيدي في أحد دورات المياه في مبنى البرلمان.

وقال السياسي اليميني الشعبوي إنه لن يتم السماح باستخدام الكافيتريا سوى للموظفين الإداريين.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك