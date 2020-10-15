

منذ انتشار فيروس كورونا المستجد في دول العالم، أثر المرض في حياة المواطنين والعاملين وحتى السياسيين ورؤساء الدول، فمع اختلاف طريقة تعامل رؤساء دول العالم للوباء، والسياسة التي طبقتها حكوماتهم للتصدي لجائحة "كوفيد-19"، تغيرت شعبيتهم بين الصعود والهبوط، بل ومنهم من هوت شعبيته داخل الدولة.

_ نيوزيلندا.. كورونا سر شعبية الرئيسة

وفي نيوزيلندا، عززت طريقة تعامل رئيسة الوزراء، جاسيندا أرديرن، مع الوباء من شعبيتها قبيل الانتخابات، التي تشهدها البلاد في 17 أكتوبر المقبل، بسبب تصديها القوي للجائحة، إذ تشير استطلاعات الرأي إلى أنه من المتوقع أن يفوز حزب العمال بزعامة أرديرن في الانتخابات بفارق كبير على الحزب الوطني المحافظ، ويمكن أن يشكّل حكومة في ائتلاف مع حزبي الخضر ونيوزيلندا أولا، وفقا لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.

_ أمريكا.. نقطة سوداء في رئاسة ترامب

أما في الولايات المتحدة الأمريكية، فقد اعتبر المواطنون فيروس كورونا نقطة سوداء في تاريخ الرئيس الأمريكي، وتزايد عدد الأمريكيين المنتقدين لترامب، خلال الفترة الماضية، بسبب تعامله مع فيروس كورونا الذي أنهى حياة عدد كبير من أهاليهم، ليتخلف عن منافسه الديمقراطي جو بايدن بفارق ثماني نقاط في استطلاعات الرأي، وفقا لصحيفة هيل الأمريكية.

لكن بعد إصابته بالفيروس، خلال الأيام الماضية، رجح بعض الخبراء السياسيين، منهم ليلي جورين، أستاذة العلوم السياسية وعميد قسم التاريخ والسياسة في جامعة كارول الأمريكية، أن إصابة ترامب ستجلب له تعاطف أكبر لأنه مريض حاليًا، مؤكدة أنه ليس من الواضح ما إذا كان هؤلاء الناخبون المحايدون سيظهرون تعاطفهم من خلال التصويت للرئيس أم لا.

_ فرنسا.. تراجع شعبية ماكرون وتزايدا لرئيس وزراءه

وفي فرنسا، تراجعت شعبية الرئيس إيمانويل ماكرون، إذ أظهر استطلاع للرأي أن شعبية الرئيس تواصل انخفاضها بتراجع 7 نقاط، بعد إلغاءه تدابير الحجر الصحي لوباء كورونا، في 26 مايو الماضي، بينما حافظ رئيس وزراءه إدوارد فيليب على شعبيته، وفقا لصحيفة "فرانس 24" الفرنسية.

وأوضح الاستطلاع، أن 65% من الفرنسيين لا يرون ماكرون رئيسا جيدا، ويحكمون على تصرفاته بشكل سلبي، في المقابل، اكتسب فيليب شعبية مرتفعة مع أعضاء حزب "الجمهورية إلى الأمام" الحاكم، إذ يرى 46% من الفرنسيين أنه رئيس وزراء جيد، بينما اعتبر 35% فقط ممن شملهم الاستطلاع أن ماكرون "رئيسًا جيدًا للجمهورية".

_ كوريا الجنوبية.. ارتفاع شعبية مون جيه - إن

وفي كوريا الجنوبية، أظهر استطلاع رأى، أجرى في أغسطس الماضي، ارتفاع شعبية الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن والحزب الديمقراطي الحاكم بشكل كبير وسط تجدد انتشار فيروس كورونا المستجد، بعدما شهد أفضل معدل لشعبيته خلال الفترة الأخيرة، إذ ارتفعت الآراء الإيجابية بشأن أداء الرئيس الكوري إلى 67% مسجلة أعلى مستوى لها، فيما انخفضت الآراء السلبية حول أداء الرئيس إلى 25%، بحسب ما نقلته صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.

_ تركيا.. صدع في شعبية أوردوغان

أما في تركيا، فقد تسبب تفشي فيروس كورونا بحدوث صدع جديد داخل صفوف حزب العدالة والتنمية، لتتراجع شعبية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وحكومته، فمع تخطي عدد الإصابات حاجز الـ 100 ألف إصابة، ازدادت حدة المعارضة تجاه أردوغان وحكومته،وفق ما نقلته "بوابة العين الإخبارية" الإماراتية.

فكشف استطلاع رأي، أجرته شركة استشارات البحوث الاستراتيجية (SAD)، في مطلع مايو الماضي، شمل 76 محافظة، أن نسبة عدم الرضا عن تصدي الحكومة لوباء كورونا بلغ 47.8% من المشاركين، فيما كان 32% من المشاركين راضين عن الأداء.

_ إسرائيل.. تراجع شعبية نيتنياهو

وفي إسرائيل، تراجعت شعبية رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لأسوأ مراحلها، فأكد عدد كبير ممن انتخبوه أنهم غير راضين عن تعامله مع تفشي فيروس كورونا، وفقا لمسح إخباري أجرته القناة 12، ونشرته على موقعها في يوليو الماضي.

وقال 46% فقط ممن شاركوا في الاستطلاع إنهم راضون عن الطريقة التي يقود بها رئيس الوزراء البلاد خلال أزمة الفيروس، بينما قال 49% أنهم غير راضين عن أدائه.