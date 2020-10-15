وزير الخارجية الإيرلندي: الاتفاق التجاري مع بريطانيا سيتم

أعرب وزير الخارجية الايرلندي، سيمون كوفيني، عن اعتقاده بأنه سيتم التوصل إلى الاتفاق التجاري مع بريطانيا.



جاء ذلك وفقا لما نقلته وكالة أنباء بلومبرج عن كوفيني خلال جلسة استماع في البرلمان في دبلن، وقال كوفيني إن الأمر: "سيستغرق أسابيع بدلا من أيام حتى يتم"، وأضاف: "آمل أن نحلق في فضاء صفقة في الأفق بحلول بداية نوفمبر المقبل".



وتابع كوفيني: "تقييمي لهذا، هو أن من الممكن إبرام صفقة هنا، وأعتقد أنه سيتم إبرام صفقة هنا، وهناك الكثير من العمل الشاق الواجب بذله، وسيستغرق الأمر أسابيع بدلا من أيام للقيام بهذا"، وحذر من "أننا إذا دخلنا في نوفمبر المقبل، سينفد الوقت منا" للتوصل إلى اتفاق.



وأعرب كوفيني عن اعتقاده بأن الاتفاق "صعب لكنه ممكن إذا أراد كلا الجانبين لهذا أن يحدث"، مشيرا إلى أن بعض التقدم قد تحقق في الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، وتحدث عن قطع "أميال" على طريق اتفاقية مصايد الأسماك.



واختتم تصريحاته بالقول إن ضمان إبرام اتفاق تجارة حرة سيفتح الطريق أمام اتفاقات بشأن عدة قضايا أخرى في المستقبل.