 عودة تحذيرات وقيود السفر بين النمسا وبلغاريا - بوابة الشروق
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عودة تحذيرات وقيود السفر بين النمسا وبلغاريا

فيينا - أ ش أ
نشر في: الخميس 15 أكتوبر 2020 - 9:04 م | آخر تحديث: الخميس 15 أكتوبر 2020 - 9:04 م

أطلقت وزارة الخارجية النمساوية، اليوم الخميس، تحذير سفر إلى بلغاريا بسبب إصابات فيروس "كورونا" المستجد؛ على أن يطبق اعتبارا من بعد غد السبت.

وقالت مصادر فى الخارجية النمساوية إن تزايد الإصابات والتطورات الوبائية السريعة في بلغاريا والنمسا تطلبت عودة قيود السفر بين البلدين.

وفى سياق متصل اجتمعت هيئة متابعة وباء كورونا فى النمسا مجدداً اليوم وناقشت التغييرات المحتملة على نظام إشارات المرور الذي يحدد مخاطر العدوى بوباء كورونا.

وأشار بيان للهيئة إلى أن أربعة مناطق فى ولايتي النمسا العليا وانسبروك سوف تتحول إلى اللون الأحمر وهو أعلى مستويات مخاطر العدوى بينما سوف يبقى تصنيف العاصمة فيينا باللون البرتقالي.

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