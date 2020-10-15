ارتباك مروري إثر هبوط أرضي بعمق 5×5 أمتار شرقي الإسكندرية

تسبب حدوث هبوط أرضي بعمق 5 أمتار، وقع أمام شارع 14 المتقاطع مع شارع 45 في منطقة ميامي، التابعة لحي أول المنتزه، مساء الأربعاء، في ارتباك الحركة المرورية شرقي الإسكندرية، إثر توقف الشارع، دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية أو في السيارات.

تلقي مدير أمن الإسكندرية اللواء سامي عبد الرازق غنيم إخطارًا من مدير شرطة المرور في الإسكندرية؛ يفيد تلقي غرفة العمليات إشارة بحدوث تكدسات مرورية في شارع 45 الرابط بين طُرق الكورنيش وجمال عبد الناصر، ومصطفى كامل.

وبانتقال، محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف، وضباط المرور، رفقة الكول الأمني، التابع لقسم شرطة المنتزه، ومسئولي الحي، إلى موقع الهبوط، تبين حدوثه بعمق وقطر 5×5 أمتار في منتصف الشارع، تم وضع حواجز حديدية، لتأمين المارة والسيارات، وتسيير الحركة المرورية؛ لحين إعادة إصلاحه.

تم تحرير محضر إداري بالواقعة، وجرى إخطار شركات المرافق "الصرف الصحي، مياه الشرب، الغاز الطبيعي، الكهرباء"؛ للتعامل مع الهبوط، كلا في اختصاصه؛ لإعادة الشيء لأصله في أسرع وقت ممكن.