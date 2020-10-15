رئيس الاتحاد الأوروبي يدافع عن قرار عقد القمة الأوروبية بالحضور الفعلي

دافع شارل ميشيل، رئيس الاتحاد الأوروبي، عن قرار عقد القمة الأوروبية في بروكسل بالحضور الفعلي بالرغم من الوضع المتفاقم لأزمة كورونا في أوروبا.

وخلال القمة الحالية، قال السياسي البلجيكي اليوم الخميس:" بات أكيدا أننا يجب أن نتكيف مع كوفيد-19".

وأوضح ميشيل أن هناك بعض القضايا يكون الحضور الشخصي فيها لا غنى عنه من أجل اتخاذ القرارات "والنقاش حول الخروج البريطاني اليوم يتطلب الحضور الفعلي لكبار الساسة".

وأشار ميشيل إلى المشاورات التي تتم قبل كل قمة أوروبية مع الوفود، وقال إن العديد من المشاركين في القمة أوضحوا أنهم سيرهنون مستقبلا الحضور الفعلي في القمم بالقضية المطروحة.

كانت رئيسة وزراء الدنمارك، ميته فريدريكسن، انتقدت في وقت سابق إقامة القمة في بروكسل، ونقلت وكالة الأنباء الدنماركية (ريتساو) عن فريدريكسن قولها إنه كان الأفضل عقد القمة عبر الفيديو.

غير أنها أكدت، مثل ميشيل، أن الحضور الشخصي لا غنى عنه في بعض القضايا.

وكانت أوزولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، اضطرت إلى مغادرة مكان عقد القمة بعد وقت قصير من بدئها، وأعلنت عن وضع نفسها في الحجر بعدما علمت أن أحد أعضاء مكتب الاستقبال التابع لها أجرى اختبارا للكشف عن كورونا وجاءت نتيجته سلبية صباح اليوم.