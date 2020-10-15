ليبيا: ارتفاع إنتاج النفط إلى 500 ألف برميل يوميا

قالت مصادر مطلعة إن إنتاج ليبيا من النفط ارتفع إلى حوالي 500 ألف برميل يوميًا، مع تراجع حدة الصراع بين الفرقاء في البلاد وموافقتهم على استئناف إنتاج وتصدير النفط.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مصدرين القول إن حقل الشرارة، وهو أكبر حقول النفط في ليبيا، ينتج حاليًا حوالي 110 آلاف برميل يوميًا، بعد استئناف العمل به يوم الأحد الماضي، في حين تصل طاقته الإنتاجية إلى 300 ألف برميل يوميًا.

يذكر أن الهدنة المعلنة في ليبيا حاليا أدت إلى استئناف العمل في أغلب حقول وموانئ النفط في شرق ليبيا أواخر الشهر الماضي، بعد أن كانت قد توقفت تقريبًا منذ يناير الماضي.

وكان إنتاج ليبيا قد وصل في أواخر العام الماضي إلى 1.2 مليون برميل يوميًا.

وبلغ متوسط صادرات ليبيا من النفط خلال النصف الأول من الشهر الحالي حوالي 385 ألف برميل يوميًا، مقابل 213 ألف برميل يوميًا خلال سبتمبر الماضي، بحسب تقديرات وكالة بلومبرج للأنباء.