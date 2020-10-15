عبور ثانى أكبر سفينة حاويات في العالم قناة السويس

أعلن الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، عبور سفينة الحاويات العملاقة "HMM ST.PETERSBURG" ثاني أكبر سفينة حاويات في العالم، في أولى رحلاتها البحرية ضمن قافلة الجنوب بالمجرى الملاحي الجديد للقناة، والقادمة من السعودية ومتجهة إلى هولندا وترفع علم بنما.

وقال ربيع إن السفينة تعد رقم 12 والأخيرة ضمن سلسلة من السفن العملاقة تتبع الخط الملاحي "هيونداي"، وتتماثل من حيث التصميم والأبعاد والنوعية والحجم وتتسع لحمولة ٢٤ ألف حاوية.

وأوضح أن عبور سلسلة السفن العملاقة التابعة للخط الملاحي الكوري HMM يعد تتويجاً لنجاح السياسات التسويقية المرنة للهيئة، في جذب الخطوط الملاحية، والحفاظ على تنافسية القناة، وامتداداً لاستراتيجية الهيئة القائمة على فتح آفاقاً جديدة للتعامل مع العملاء وشركاء النجاح والتعامل بمرونة وحرفية مع كافة المتغيرات المحيطة بصناعة النقل البحري.

وأشار إلى استعداد قناة السويس لاستقبال الأجيال الحالية والمستقبلية من سفن الحاويات العملاقة ذات الغواطس الكبيرة، والتي يتطلب عبورها اتخاذ إجراءات خاصة وتقديم حزمة من الخدمات الملاحية والتسهيلات اللازمة لضمان العبور الآمن، بما يكفل الحفاظ على المكانة الرائدة للقناة لتظل القناة الاختيار الأول لحركة التجارة العالمية المارة من الشرق إلى الغرب.

ويبلغ طول السفينة 400 متر وعرضها 61.5 متر وغاطسها 14.8 متر، وتقدر طاقتها الاستيعابية بنحو 23,820 ألف حاوية بحمولة كلية قدرها 232 ألف طن.

وطبقًا للبروتوكول المتبع من الهيئة في التعامل مع السفن العملاقة التي تعبر القناة، لأول مرة أناب الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة، الربان جلال غنيم، كبير مرشدين ممتاز، والربان خيري محمد، كبير مرشدين ممتاز للصعود على السفينة والترحيب بطاقمها وتسليم درع القناة الجديدة لربان السفينة.