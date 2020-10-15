إيقاف العداء الكيني وانجيرو 4 سنوات

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قالت وحدة النزاهة التابعة للاتحاد الدولي لألعاب القوى إنها أوقفت العداء الكيني دانييل وانجيرو بطل ماراثون لندن في 2017 لأربعة أعوام بسبب مخالفات تتعلق بجواز سفره البيولوجي.

وكانت الوحدة أوقفت وانجيرو بصفة مؤقتة في أبريل الماضي.وينفي وانجيرو ارتكاب أي مخالفات.

وأضافت الوحدة في بيان أن الإيقاف سيطبق من التاسع من ديسمبر 2019 كما تم إلغاء جميع نتائج وانجيرو (28 عاما) منذ التاسع من مارس 2019.

وأمام وانجيرو 30 يوما للطعن على قرار الإيقاف أمام محكمة التحكيم الرياضية.

ويستخدم ما يعرف بجواز السفر البيولوجي لمراقبة بعض التغييرات البيولوجية المحتملة خلال فترة زمنية ما قد يكشف بصورة غير مباشرة عن تعاطي منشطات.

وتحدثت وحدة النزاهة عن وجود تباين كبير في بيانات جواز السفر البيولوجي الخاص بوانجيرو.