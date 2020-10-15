إسرائيل ترفع القيود على السفر جوا بداية من الغد

أعلنت وزارتا الصحة والنقل الإسرائيليتان أنه سيتم بداية من يوم غد الجمعة رفع القيود المفروضة، بسبب جائحة كورونا، على الإسرائيليين الراغبين في السفر إلى الخارج.

وبموجب التدابير الجديدة، سيُسمح فقط للإسرائيليين وفي ظروف خاصة ولمن حجزوا رحلات جوية قبل بدء فرض الإغلاق على مستوى إسرائيل، بالسفر على متن رحلات دولية.

وتتيح القيود السارية حاليا للإسرائيلين التحرك لمسافة لا تتجاوز كيلومتر واحد حول منازلهم، فيما عدا الاستثناءات مثل السفر للقيام بأعمال أساسية.

وجاء في القرار الذي وافق عليه مجلس الوزراء المصغر المخصص لمتابعة ملف كورونا مساء أمس أنه "اعتبارا من يوم الجمعة، 16 أكتوبر 2020، سيكون متاحًا لمن يستعد لرحلة جوية مغادرة المنزل قبل ما يصل لثماني ساعات من الموعد المقرر للمغادرة".

وهذا هو الإجراء الأول الذي يتم اتخاذه لتخفيف القيود، بينما ستظل بقية القيود سارية حتى منتصف ليل الأحد على أقل تقدير.

وإذا ما سافر إسرائيليون إلى دول مصنفة ""خضراء"، وهي التي تسجل أرقاما منخفضة لإصابات فيروس كورونا، فإنهم لن يحتاجوا إلى الخضوع لحجر صحي عند عودتهم.