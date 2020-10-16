ولاية زارلاند الألمانية تلغي حظر الإقامة الفندقية للقادمين من بؤر كورونا الخطيرة

أعلن الكسندر تساير، المتحدث باسم حكومة ولاية زارلاند الألمانية، اليوم الخميس، إلغاء إجراء حظر الإقامة الفندقية بالنسبة للسائحين القادمين من بؤر كورونا الخطيرة داخل ألمانيا اعتبارا من غد الجمعة.



وبهذا سيتم إلغاء إلزام القادمين من هذه المناطق بتقديم نتيجة سلبية لاختبار كورونا لم يمر عليها أكثر من 48 ساعة.



وفي الوقت نفسه، دعت حكومة الولاية المواطنين إلى التخلي عن الرحلات غير الضرورية.



ومن جانبه، قال توبياس هانز، رئيس حكومة الولاية، مبررا القرار إن "حظر الإقامة الفندقية عفا عليه الزمن لأنه لا يسهم من وجهة النظر الحالية في التأثير بشكل إيجابي على تطورات العدوى".



وأضاف أن "مخاطر العدوى خلال الإقامة في فندق أثبتت في ظل الالتزام بخطط النظافة الصحية أنها أقل منها في مناطق أخرى"، ورأى أن هذا الإجراء يمثل إجهادا لقدرات اختبارات كورونا في الموضع الخطأ " كما أنها أيضا مسألة تناسب، فالوضع حاليا على النقيض من الصيف، عندما كانت هناك نقاط ساخنة قليلة داخل ألمانيا، فهناك حاليا ملايين المواطنين معنيين بهذا الأمر".



وتجدر الإشارة إلى أن هذا الإجراء تم إلغاؤه اليوم في العديد من الولايات الألمانية مثل بادن-فورتمبرج وسكسونيا السفلى وسكسونيا.