الصليب الأحمر: إعادة أكثر من 1000 محتجز على صلة بالنزاع اليمني إلى مناطقهم وبلدانهم الأصلية

أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أنها ستعيد أكثر من ألف محتجز على صلة بالنزاع في اليمن، بعضهم إلى مناطقهم وبلدانهم الأصلية، وذلك في أكبر عملية من نوعها خلال فترة الحرب.

وأشارت اللجنة الدولية - في بيان اليوم الخميس - إلى أن العملية تشمل رحلات جوية تسيرها اللجنة الدولية من وإلى مدن عديدة، لافتة إلى أن هذه العملية تأتي ثمرة المحادثات التي جرت في مونترو بسويسرا الشهر الماضي، والتي استندت إلى أعمال اتفاق ستوكهولم في أواخر عام 2018، مؤكدة أن دورها في هذه العملية يتمثل في العمل كوسيط محايد في نقل المحتجزين السابقين.

ونوهت اللجنة بأنها تجري مقابلات فردية وفحوصات طبية للمحتجزين للتأكد من رغبتهم في نقلهم إلى ديارهم، وأنهم يتمتعون بصحة جيدة للقيام بالرحلة، كما ستزودهم بالملابس ومواد النظافة والمال من أجل الانتقال إلى ديارهم.

وذكرت اللجنة أنها توزع معدات الحماية الشخصية وتنفذ تدابير التباعد الاجتماعي في الطائرات والمطارات للحماية من عدوى فيروس كورونا.