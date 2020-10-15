 أمن القاهرة ينقل مريضا يعاني من زيادة في الوزن للمستشفى - بوابة الشروق
الخميس 15 أكتوبر 2020 1:15 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تساهم تعديلات قانون العقوبات الجديدة لتجريم التنمر في وقف وقائع الإساءة والإهانة في الشارع المصري؟
النتـائـج تصويت

أمن القاهرة ينقل مريضا يعاني من زيادة في الوزن للمستشفى

عاطف محمود
نشر في: الخميس 15 أكتوبر 2020 - 12:58 م | آخر تحديث: الخميس 15 أكتوبر 2020 - 12:58 م

استجابت أجهزة وزارة الداخلية، لالتماس مريض يعاني من زيادة في الوزن لنقله لأحد المستشفيات؛ لصعوبة قدرته على الحركة نظرا لسوء حالته الصحية.

 

تم الدفع بقوات من إدارة الحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة، والتوجه لمحل إقامته، وتقديم كل سُبل المساعدة ونقله لمستشفى قصر العيني لتقديم الرعاية الصحية اللازمة.

 

ومن جانبه، توجه المواطن بالشكر لأجهزة وزارة الدخلية على الجهد المبذول في سرعة الاستجابة والتعامل مع حالته.

 

يأتي ذلك في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الرامية بأحد محاورها إلى تفعيل كل التدابير اللازمة للتعامل والاستجابة الفورية مع البلاغات والمواقف والحوادث الطارئة.

 


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك