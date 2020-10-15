أمن القاهرة ينقل مريضا يعاني من زيادة في الوزن للمستشفى

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استجابت أجهزة وزارة الداخلية، لالتماس مريض يعاني من زيادة في الوزن لنقله لأحد المستشفيات؛ لصعوبة قدرته على الحركة نظرا لسوء حالته الصحية.

تم الدفع بقوات من إدارة الحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة، والتوجه لمحل إقامته، وتقديم كل سُبل المساعدة ونقله لمستشفى قصر العيني لتقديم الرعاية الصحية اللازمة.

ومن جانبه، توجه المواطن بالشكر لأجهزة وزارة الدخلية على الجهد المبذول في سرعة الاستجابة والتعامل مع حالته.

يأتي ذلك في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الرامية بأحد محاورها إلى تفعيل كل التدابير اللازمة للتعامل والاستجابة الفورية مع البلاغات والمواقف والحوادث الطارئة.