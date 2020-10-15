بورصة لندن تناقش تداعيات كورونا على صناعة السفر

قالت بورصة لندن للسياحة، والتي ستعقد أعمالها خلال الفترة من ٩ إلى ١١ الشهر المقبل، إنه "بعد 40 عامًا من قدومك إلينا، WTM London 2020 قادم إليك!، وستكون هذه السنة هي المرة الأولى، منذ أن أطلقنا WTM London في 1980، التي لن يكون بها حدث مباشر".



وسيعقد المؤتمر افتراضيًا تمامًا، وسط أجواء بالغة الصعوبة على قطاع السياحة على مستوى العالم بأسره، والذي يواجه تحديات غير مسبوقة مع تداعيات كورونا التي أدت إلى خسائر متفاقمة في صناعة السياحة والسفر عالميًا.



والهدف الرئيسي من عقد بورصة لندن هو المساعدة في استعادة صناعة السفر، وإعادة بنائها وتشكيلها في وقت هي في أمس الحاجة إليها.



وسيركز الحدث الافتراضي على استعادة الاتصالات التجارية وستتناول جلسات المؤتمر المشكلات التي تواجهها الصناعة اليوم، بالإضافة إلى جلسات التواصل السريع والاجتماعات الفردية وفرص التواصل الافتراضي.



وستناقش الاجتماعات تأثير جائحة الصحة العالمي على صناعة السفر والسياحة، وستناقش خارطة طريق للتعافي، وتحديد الاتجاهات والابتكارات التي تشكل مستقبل الصناعة.