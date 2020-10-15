 المالية: ارتفاع الإيرادات الضربية بنسبة 14.6% في أغسطس - بوابة الشروق
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المالية: ارتفاع الإيرادات الضربية بنسبة 14.6% في أغسطس

سارة حمزة
نشر في: الخميس 15 أكتوبر 2020 - 8:05 م | آخر تحديث: الخميس 15 أكتوبر 2020 - 8:05 م

ارتفعت الإيرادات الضربية، شهر أغسطس الماضي، لتسجل 92.4 مليار جنيه، مقابل 80.6 مليار جنيه في الشهر السابق له، بنسبة نمو 14.6%، وذلك بحسب تقرير الأداء المالي لشهر أغسطس، الصادر اليوم عن وزارة المالية.

وبحسب التقرير، ارتفعت المتحصلات من الضرائب على الدخل بنحو 10 مليار جنيه بزيادة 42.2%، لتسجل 34 مليار جنيه، حيث ارتفعت حصلية الضرائب على المرتبات لتسجل 9.2 مليار جنيه، مقابل 7.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.

وارتفعت الضرائب المحصلة من الشركات الأخرى لتسجل 15 مليار جنيه، كما ارتفعت الضرائب المحصلة من النشاط التجاري والصناعي وبلغت 4.4 مليار جنيه، كما ارتفعت محصلات ضربيبة السلع والخدمات لتسجل 46.4 مليار جنيه بزيادة قدرها 4.1%.

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