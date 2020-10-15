المقاولون العرب يبحث تأمين المركز الرابع في مواجهة إنبي

يبحث المقاولون بقيادة عماد النحاس، عن الفوز على إنبي، للحفاظ على حظوظه، في المركز الرابع، والمؤهل لمسابقة الكونفيدرالية، حيث من المقرر أن يلتقيا اليوم في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءا، في إطار الجولة الثالثة والثلاثين، لمسابقة الدورى الممتاز.

ويبحث المقاولون عن الفوز، في مرحلة تحسين الترتيب، بعدما تم حسم البطل وهو الأهلي والفرق التي هبطت للقسم الثاني وهي طنطا ونادي مصر وحرس الحدود، رغم أن الفريق يحتل المركز الرابع برصيد 53 نقطة، لكن فوز سموحة بالمباراتين القادمتين، كفيل بخطف المركز الرابع من المقاولون، رغم تساوى الفريقين في النقاط، لكن النتائج المباشرة لصالح الفريق السكندري.

ويأمل المقاولون فى الفوز، خاصة وأنه لم يحقق أى انتصار في آخر جولتين؛ حيث خسر من الأهلي وتعادل مع مصر.

في الوقت الذي يسعى إنبي بقيادة حلمي طولان، استعادة ذاكرة الانتصارات بعد الخسارة الثقيلة من الأهلي بثلاثية، ويحتل حاليا الفريق المركز السادس برصيد 45 نقطة.