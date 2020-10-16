المبعوث الأممي لليمن يطالب بإطلاق سراح المزيد من الأسرى

قال مارتن جريفيث، المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، أن من واجبه وواجب الأطراف المتصارعة عقد اجتماع قريبًا جدًا؛ لمناقشة مسألة إطلاق سراح مزيد من الأسرى والمعتقلين، بموجب الالتزام الذي أبداه الطرفان ضمن اتفاق استوكهولم، لإطلاق سراح جميع الأسرى والمعتقلين على خلفية النزاع.



وأضاف "جريفيث"، خلال إحاطته التي قدمها اليوم الأربعاء، أمام مجلس الأمن: "أود أن أجدد دعوتي للطرفين لإطلاق سراح جميع المدنيين المعتقلين تعسفًا على الفور ودون قيد أو شرط بمن فيهم الصحافيون والسجناء السياسيون".



وتابع: "كلنا أمل في أن يؤدي تنفيذ اتفاق الأسرى إلى بناء الثقة والزخم بإثبات حقيقة بسيطة، وهي أن الحوار السلمي والمفاوضات بين الأطراف يمكن أن تعيد مسار الطريق إلى السلام".



وأوضح أن مكتبه ما يزال يجري تفاوضًا بين الطرفين للتوصل إلى اتفاق حول إعلان مشترك، "وما زال الطرفان منخرطين في عملية التفاوض إلا أنهما لم يتفقا بعد على نصّ نهائي للإعلان".



وأشار إلى إنه عاد لتوه من زيارة الى الرياض، حيث عقد اجتماعات مهمة ومطوّلة مع الحكومة اليمنية والرئيس منصور عبد ربه هادي، بالإضافة إلى قيادة التحالف العربي.