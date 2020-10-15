وزير خارجية ألمانيا ينتقد مجددا تصرف تركيا في البحر المتوسط

انتقد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، مجددا، تصرف تركيا في النزاع بالبحر المتوسط.

وقال ماس، الخميس، بعد اجتماع مع نظيريه الفرنسي جان إيف لودريان والبولندي زبيجنيو راو بالعاصمة الفرنسية باريس، إن إرسال سفينة الأبحاث التركية "أوروك ريس" مجددا يعد "أكثر من مجرد سبب للغضب بالنسبة لنا في دور الوساطة"، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

وأضاف وزير الخارجية الألماني، أنه مع ذلك هناك اعتقاد أن هذا النزاع لا يمكن حله بسفن حربية، ولكن من خلال مباحثات مباشرة فقط، لافتا إلى أنه يتوقع الآن أن يكون هناك أوجه تقدم في هذا الأمر قريبا.

وتابع ماس: "وإذا لم يحدث ذلك، سيتعين على الاتحاد الأوروبي طرح أسئلة على نفسه- عن كيفية التعامل مع ذلك ونوعية العواقب التي سيسفر عنها ذلك".

ومن جانبه، أعرب وزير الخارجية الفرنسي، عن استيائه من أن تركيا تتصرف بشكل مستفز باستمرار، بالنظر إلى النزاع في منطقة ناجورنو كاراباخ في جنوب القوقاز.

ويشار إلى أن الاتحاد الأوروبي هدد تركيا بشكل متكرر بفرض عقوبات، إذا استمرت أعمال الاستكشاف التي تقوم بها سفينة التنقيب التركية في شرقي البحر المتوسط.

وكان ماس أعرب عن إحباطه أول أمس الثلاثاء خلال زيارته للعاصمة اليونانية أثينا بشأن الموقف التركي.

يذكر أن اليونان وتركيا كانتا اتفقتا على مباحثات بشأن هذا النزاع بوساطة برلين.