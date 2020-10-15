إحالة سائق لودر بمحلية ناصر إلى التحقيق لاستعماله المعدات في غرض خاص ببني سويف

أحال محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، أحد العاملين بالوحدة المحلية لمركز ناصر إلى التحقيق، وذلك بناء على التقرير الذي عرضه الأستاذ محمد جبر معاون المحافظ لشؤون القرى، حيث رصدت اللجنة خلال مرورها الميداني بمركز ناصر استخدام أحد العاملين "سائق بالوحدة المحلية" لودر الوحدة المحلية في أعمال تسوية قطعة أرض خاصة بأحد المواطنين بعزبة معتوق.

وأوضح جبر أن اللجنة عملت محضر إثبات وتضمينه في تقرير نتائج الزيارة، وتم توجيه رئيس المدينة باتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن لحين انتهاء التحقيق معه.

وأكد جبر أن محافظ بني سويف شدد على المتابعة الميدانية المستمرة، ومراجعة استعمال كافة معدات الوحدات المحلية وخطوط سيرها، وأنه لا تهاون في أي إهدار للمال العام وتعطيل مصالح المواطنين.

تجدر الإشارة إلى أن لجنة شؤون القرى التي شكلها المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم لمتابعة مستوى الخدمات بالقرى ورصد احتياجات ومتطلبات التنمية بها، وتحقيق الانضباط وانتظام الخدمات من خلال رصد المخالفات وتطبيق القانون، حيث تواصل اللجنة تنفيذ برنامج ميداني يستهدف كل القرى والعزب على مستوى المحافظة.