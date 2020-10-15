خالد جلال يتفقد اللمسات الأخيرة لاحتفال نصر أكتوبر بساحة الهناجر

تفقد المخرج خالد جلال، رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى، اليوم الأربعاء، اللمسات الأخيرة لإحتفال القطاع بالذكرى ٤٧ لنصر أكتوبر العظيم، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون بدار الأوبرا المصرية.

يقام الاحتفال تحت رعاية وبحضور الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، فى الثامنة من مساء غدا الخميس، بحضور عدد من الفنانين وقيادات وزارة الثقافة ورجال الصحافة والإعلام، مع تنفيذ كافة الإجراءات الإحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد .

الحفل ضمن أجندة احتفالات وزارة الثقافة بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، ويتم تكريم عدد من أبطال ورموز القوات المسلحة الذين شاركوا في حرب النصر، وكوكبة من الفنانين الذين شاركوا في أعمال فنية وطنية مميزة .

كما سيتم الإعلان عن جوائز مسابقة "أنا المصري" للأغنية الوطنية للشباب فى موسمها الثالث، التى اقيمت فى الفترة من ٢ يونيو حتى ١٥ اغسطس الماضى، وبلغ عدد المشاركين ٦٨ متسابقا و ٧٥ أغنية وطنية جديدة.