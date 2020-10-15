السيسي يؤكد مجددا رفض مصر أي عمل أو إجراء يمس بحقوق مصر في مياه النيل

(د ب أ)

أكدت مصر مجددا رفضها أي عمل أو إجراء يمس بحقوقها في مياه النيل.

وشدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال اتصال هاتفي تلقاه مساء الأربعاء من نظيره الجنوب أفريقي سيريل رامافوزا على تمسك بلاده بثوابت موقفها حيال تلك القضية ، خاصة ما يتعلق باستئناف المفاوضات الثلاثية لبلورة اتفاق قانوني ملزم وشامل بين الأطراف المعنية كافة حول قواعد ملء وتشغيل السد.

وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المصرية إن الاتصال تناول تطورات ملف سد النهضة، وذلك في ضوء رعاية الاتحاد الأفريقي برئاسة جنوب أفريقيا للمفاوضات الثلاثية بين مصر والسودان وإثيوبيا.

وأضاف المتحدث: "أعرب الرئيس (رامافوزا) عن التطلع لاستمرار التنسيق المكثف بين البلدين خلال الفترة المقبلة للعمل على حلحلة الموقف الحالي، والوصول إلى اتفاق عادل ومتوازن بشأن هذه القضية الحيوية".

وأشار المتحدث إلى أن الاتصال تطرق كذلك إلى التباحث حول بعض موضوعات التعاون الثنائي بين مصر وجنوب أفريقيا، فضلا عن تبادل الرؤى بشأن تطورات عدد من القضايا الإقليمية والملفات المتعلقة بالاتحاد الأفريقي.