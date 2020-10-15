 بومبيو يأمل في تخفيف قيود السفر في الأسابيع المقبلة - بوابة الشروق
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بومبيو يأمل في تخفيف قيود السفر في الأسابيع المقبلة

االسفر - ارشيفية
االسفر - ارشيفية
واشنطن - د ب أ
نشر في: الخميس 15 أكتوبر 2020 - 9:51 م | آخر تحديث: الخميس 15 أكتوبر 2020 - 9:51 م
أعرب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيوعن أمله في تخفيف القيود الحكومية المفروضة بسبب جائحة كورونا، سواء كانت في أمريكا أو لدى الحكومة المكسيكية أو الحكومات الأوروبية، في الأسابيع المقبلة، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس.

وذكر بومبيو خلال مقابلة مع محطة راديو "كيه تي ايه آر" في أريزونا وفقا للنص الوارد من وزارة الخارجية: "نحن نعمل مع جميع الدول، وفي الواقع، في بعض الأماكن في كل منطقة للتأكد من أننا نقوم بالشيء الصحيح".

وأضاف بومبيو: "نحن نعمل للتأكد من أننا نتميز بالدقة الكافية".

وتابع قائلا: "نحن بحاجة إلى إعادة السفر لغير الضرورة مرة أخرى. آمل أن يتم ذلك بسرعة. نحن نعمل مع الحكومة المكسيكية لتحديد الشكل الذي سيبدو عليه ذلك، وكيفية التأكد من أننا نقوم بذلك بالشكل الصحيح ونحافظ على سلامة المسافرين".

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