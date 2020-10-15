 النمسا تتهم تركيا بإنشاء شبكات تجسس داخل البلاد - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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النمسا تتهم تركيا بإنشاء شبكات تجسس داخل البلاد

أ ش أ
نشر في: الخميس 15 أكتوبر 2020 - 10:38 ص | آخر تحديث: الخميس 15 أكتوبر 2020 - 10:38 ص

حذر وزير داخلية النمسا كارل نيهمر، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، من محاولاته لإنشاء شبكات تجسس داخل بلاده، مشددا على أن هذا النهج سيكون له عواقب خطيرة على تركيا.

 

وقال نيهمر - في تصريحات اليوم الخميس - "إن النمسا دولة ديمقراطية، ويجب على أي شخص يهدد حقوقنا الأساسية أن يتوقع أننا سنعمل ضده بكل الوسائل المتاحة لنا".

 

وكانت الأجهزة الأمنية في النمسا قد ضبطت مؤخرا شبكة تجسس تقودها سيدة تعمل لصالح المخابرات التركية.

 

يُذكر أن المستشار النمساوي سباستيان كورتس كان قد طالب الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات صارمة على النظام التركي وإلغاء أي مفاوضات لانضمام أنقرة إلى عضوية الاتحاد، بسبب الانتهاكات التي تمارسها ضد اليونان وقبرص إضافة إلى ابتزاز الاتحاد الأوروبي في ملف اللاجئين.

 


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