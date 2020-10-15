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التشيك تسجل 9544 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أ ش أ
نشر في: الخميس 15 أكتوبر 2020 - 10:48 ص | آخر تحديث: الخميس 15 أكتوبر 2020 - 10:48 ص

سجلت التشيك 9 آلاف و544 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال 24 ساعة الماضية، في أعلى حصيلة يومية منذ بدء انتشار الجائحة في البلاد.

وأوضحت وزارة الصحة في جمهورية التشيك، في بيان وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم الخميس، "أنه خلال 24 ساعة الماضية تم تسجيل أعلى حصيلة يومية منذ بدء الجائحة في شهر مارس الماضي، ولا زيادة في عدد الوفيات، ويبلغ إجمالي الوفيات أكثر من ألف حالة".

وكانت الحكومة التشيكية قد أعلنت في وقت سابق عن حزمة إجراءات جديدة للحد من تفشي فيروس كورونا، من بينه إغلاق المطاعم والنوادي حتى الثالث من نوفمبر المقبل، وإغلاق المدارس حتى الأول من نوفمبر، وإلزام المواطنين بارتداء أقنعة الوجه في المواصلات العامة، وعدم السماح لأكثر من 6 أفراد بالتجمع في مكان واحد، وحظر تناول الخمور في الأماكن العامة.


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