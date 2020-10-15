أوركسترا القاهرة يعزف مؤلفات دنماركية بالأوبرا

يقدم أوركسترا القاهرة السيمفوني حفلًا بقيادة المايسترو الدنماركي بيتر أيترب لارسين، تحت عنوان "ليلة في تيفولي"، في الثامنة مساء بعد غد السبت، على المسرح الكبير بدار الأوبرا، يشارك فيه عازفا الفيولينة الإيطالية مارتينا ريكاردو وياسر الصيرفي.

ويتضمن البرنامج جولة في أعمال مجموعة من المؤلفين الدنماركيين، منها فالس الملكة لويز، بولكا لثنائي الكمان، تحية لأغسطس-، محطة كوبنهاجن للسكك الحديدية للومباي، الرقص متعة الحياة من باليه الحورية الصغيرة لهينريكز، افتتاحية القناع، ثنائي الترومبيت، وأوبرا سول وداڤيد، ومتتابعة علاء الدين لنيلسين، تانجو وكابريشيو الڤيولين والأوركسترا لجاد ومارش افتتاحي لقائد الحفل بيتر أيترب لارسين.

يذكر أن اسم الحفل جاء مستلهمًا من حديقة تيڤولي بالعاصمة الدنماركية كوبنهاجن، والتي تعد من أجمل المناطق، ومصدرًا للكثير من الإبداعات الفنية باعتبارها من أجمل المناطق الأوروبية.