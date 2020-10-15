محافظ المنيا يعلن رفع درجة الاستعداد القصوى لبدء العام الدراسي والتعقيم ضد كورونا

شدد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، على تكثيف أعمال التعقيم والنظافة العامة بمحيط جميع المدارس والشوارع المجاورة لها، ورفع الإشغالات، واتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهه فيروس كورونا.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي، اليوم بحضور الدكتور محمد محمود أبوزيد نائب المحافظ، واللواء أحمد جبريل السكرتير العام المساعد، واللواء عماد نواوه، مساعد مدير الأمن، ونائب المستشار العسكري للمحافظة.

كما أعلن المحافظ عن الانتهاء من 58 مدرسة، لتصبح جاهزه لدخول الخدمة التعليمية للعام الدراسي 2020/2021، منها 18 مدرسة إنشاء جديد، وتوسعة 31 مدرسة أخرى، وإحلال جزئي لـ6 مدارس، و3 مدارس إحلال كلي، بإجمالي 805 فصول، وبتكلفة تصل إلى 289 مليون جنيه، بالإضافة إلى مدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا بالمنيا الجديدة.

وكلف المحافظ، رؤساء الوحدات المحلية، بالتنسيق مع مديري الإدارات التعليمية بمراكز المحافظة، برفع درجة الاستعداد، والمتابعة الميدانية المستمرة للحالة العامة للمدارس ومحيطها، والوقوف على مدى جاهزيتها لاستقبال العام الدراسي الجديد، والذي سيبدأ السبت القادم، مع المرور على جميع المدارس للتأكد من تلافي أي سلبيات أو ملاحظات واستكمال الاحتياجات كافة.

وكما شدد، على تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية من خلال التأكد من إجراء أعمال الصيانة لبوابات التعقيم وأجهزة قياس الحرارة، للتأكد من سلامة الطالب قبل دخولهم للمدارس، ومنع أي تجمعات أو تكدس أمام المدارس، والتأكد من توافر كافة أدوات التعقيم والمنظفات ومعدات الرش.

كما وجه بضرورة توافر الكتب المدرسية لكافة المراحل التعليمية، وإنهاء احتياجات المدارس من أثاث ومعدات وأعمال صيانة والترميمات المطلوبة مع ضرورة الانتهاء من صيانة جميع التخوت والكراسي، واستكمال لمبات الإضاءة في جميع مرافق وفصول المدرسة، ومراجعة إجراءات الحماية المدنية، والتأكد من سلامة وجودة شبكات الإطفاء والحريق.