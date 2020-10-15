محافظ المنيا يعلن رفع درجة الاستعداد القصوى لبدء العام الدراسي والتعقيم ضد كورونا

شدد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، على تكثيف أعمال التعقيم والنظافة العامة بمحيط جميع المدارس والشوارع المجاورة لها، ورفع الإشغالات، واتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهه فيروس كورونا.
جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي، اليوم بحضور الدكتور محمد محمود أبوزيد نائب المحافظ، واللواء أحمد جبريل السكرتير العام المساعد، واللواء عماد نواوه، مساعد مدير الأمن، ونائب المستشار العسكري للمحافظة.
كما أعلن المحافظ عن الانتهاء من 58 مدرسة، لتصبح جاهزه لدخول الخدمة التعليمية للعام الدراسي 2020/2021، منها 18 مدرسة إنشاء جديد، وتوسعة 31 مدرسة أخرى، وإحلال جزئي لـ6 مدارس، و3 مدارس إحلال كلي، بإجمالي 805 فصول، وبتكلفة تصل إلى 289 مليون جنيه، بالإضافة إلى مدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا بالمنيا الجديدة.
وكلف المحافظ، رؤساء الوحدات المحلية، بالتنسيق مع مديري الإدارات التعليمية بمراكز المحافظة، برفع درجة الاستعداد، والمتابعة الميدانية المستمرة للحالة العامة للمدارس ومحيطها، والوقوف على مدى جاهزيتها لاستقبال العام الدراسي الجديد، والذي سيبدأ السبت القادم، مع المرور على جميع المدارس للتأكد من تلافي أي سلبيات أو ملاحظات واستكمال الاحتياجات كافة.
وكما شدد، على تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية من خلال التأكد من إجراء أعمال الصيانة لبوابات التعقيم وأجهزة قياس الحرارة، للتأكد من سلامة الطالب قبل دخولهم للمدارس، ومنع أي تجمعات أو تكدس أمام المدارس، والتأكد من توافر كافة أدوات التعقيم والمنظفات ومعدات الرش.
كما وجه بضرورة توافر الكتب المدرسية لكافة المراحل التعليمية، وإنهاء احتياجات المدارس من أثاث ومعدات وأعمال صيانة والترميمات المطلوبة مع ضرورة الانتهاء من صيانة جميع التخوت والكراسي، واستكمال لمبات الإضاءة في جميع مرافق وفصول المدرسة، ومراجعة إجراءات الحماية المدنية، والتأكد من سلامة وجودة شبكات الإطفاء والحريق.