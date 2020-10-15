أعلنت وزارة الخزانة والمالية التركية اليوم الخميس أن الحكومة سجلت عجزا في الميزانية بقيمة 6ر140 مليار ليرة تركية (9ر20 مليار دولار) في الفترة من يناير إلى سبتمبر.

ووفقا للبيانات التي نقلتها وكالة "الأناضول" التركية، فقد ارتفعت إيرادات الميزانية في البلاد بنسبة 6ر11% على أساس سنوي، لتصل إلى 4ر729 مليار ليرة تركية (5ر108 مليار دولار) في الأشهر التسعة الأولى من عام 2020.

وفي ظل تداعيات جائحة كورونا، بلغت نفقات ميزانية الدولة 870 مليار ليرة تركية (5ر129 مليار دولار) من يناير إلى سبتمبر، بارتفاع بنسبة 6ر17% على أساس سنوي.