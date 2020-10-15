محكمة ألمانية تؤيد حظر بيع الكحول ليلا في ميونخ

قضت المحكمة الإدارية في ميونخ جنوبي ألمانيا، اليوم الخميس بتأييد قاعدة حظر بيع مطاعم المدينة للكحول بعد الساعة العاشرة مساء.

ورفضت المحكمة دعويين مستعجلتين مقدمتين من مطعمين ضد المرسوم العام الصادر من سلطات المدينة بهذا الخصوص.

ورأت المحكمة في حيثيات حكمها أن هذه القاعدة متناسبة نظرا لاستمرار ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا.

واعتبر محاميا صاحبي المطعمين هذه القاعدة مخالفة للقانون لأنها لا تفرق بين المؤسسات المختلفة مثل مطاعم الأغذية والحانات، وقالا إن المطعم لا يتغير فيه شيء عندما تحل الساعة العاشرة مساء مقارنة بما قبلها، حيث يستمر الضيوف في مقاعدهم.