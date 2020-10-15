سونا: سقوط قتلي وجرحى في تظاهرات بكسلا

أفادت معلومات أولية، بسقوط قتلى وعدد من الجرحى في مواجهات وقعت بمحيط أمانة حكومة ولاية كسلا وكبري القاش بين عسكريين ومتظاهرين ضد إقالة والي كسلا السابق صالح عمار.



ونقلًا عن وكالة الأنباء السودانية «سونا»، كانت مجموعة مؤيدة لوالي كسلا المقال صالح عمار قد خرجت في مسيرة تم التصديق لها من قبل لجنة أمن الولاية؛ للتعبير سليما عن رفضها لقرار إقالة الوالي المنتمي اثنيا إلى قبيلة البني عامر؛ ما أثار حفيظة أبناء القبيلة والمواليين له من مجموعات ومكونات مجتمعية بكسلا.



وحددت اللجنة المنظمة مسارا للمظاهرة ونقاط التجمع من مختلف اتجاهات كسلا حيث تمت حراسة المسيرة من قبل القوات الأمنية، وصولًا إلى ميدان الحرية.



وبعد انتهاء المسيرة تحركت مجموعة من المتظاهرين تجاه كبري القاش بقصد إغلاق الكُبري واحتلال أمانة حكومة الولاية، إلا أن قوة التأمين المتمركزة في المنطقة تصدت للمتظاهرين بحضور وكيل نيابة كسلا الذي طلب من المتظاهرين التراجع وحذرهم من التقدم لمقر الحكومة بعد انتهاء المسيرة توصيل رسالتها وصوتها للجهات المعنية.



لم ينصاع المتظاهرون لوكيل النيابة، الأمر الذي ترتب عليه وقوع مواجهة بين المتظاهرين والحراسة العسكرية المرتكزة في محيط كبري القاش التي اضطرت لإطلاق القنابل المسيلة للدموع ثم الرصاص وكان بين المتظاهرين بعض الذين يحملون أسلحة، حسب مصادر نظامية.



وقال مراسل «سونا» في كسلا، إن من بين المصابين عناصر من القوات النظامية ونجحت الشرطة والقوات العسكرية في تفريق المتظاهرين على الأحياء المجاورة من منطقة الحدث والسواقي جوار كبري القاش.