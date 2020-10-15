الكويت تسجل 746 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، تسجيل 746 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 114 ألفًا و15 في البلاد.

وأشارت «الصحة الكويتية» عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم الخميس، إلى تسجيل ثمانية حالات وفاة جديدة بالفيروس؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 684.

ولفتت الوزارة إلى تسجيل 610 حالات شفاء جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل العدد الإجمالي لمن تماثلوا للشفاء من «كوفيد-19» إلى 105 آلاف و846.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس كورونا «كوفيد-19»، اليوم الخميس، إلى أكثر من مليون حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من 38 مليون إصابة.