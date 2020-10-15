فيتنام: ارتفاع وفيات العواصف والفيضانات إلى 50 شخصا

عثرت السلطات الفيتنامية، اليوم الخميس، على جثث 13 من عمال الإنقاذ مطمورة تحت انهيار أرضي، وأكدت وفاة أربعة أشخاص آخرين كانوا مفقودين، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء العواصف والفيضانات في البلاد إلى 50 شخصًا.

وأعلنت اللجنة الوطنية الفيتنامية للبحث والإنقاذ، في تقرير، العثور على الـ13 جثة، ومن بينها جثة ميجور جنرال نجوين فان مان، نائب قائد المنطقة العسكرية الرابعة للجيش الفيتنامي، ومرؤوسيه، بعد ظهر اليوم الخميس في محطة لحراس الغابات بوسط البلاد، كان انهيار أرضي ضربها مساء يوم الاثنين الماضي.

ونقلت السلطات الجثامين إلى مستشفى قريب، تمهيدًا لتحديد هوياتها.

وكان الضحايا الـ13 ضمن فريق إنقاذ مكون من 21 عضوًا يقودهم نجوين فان مان جرى إرسالهم للتحقق من تقارير بوجود 17 عاملًا تردد أنهم طمروا تحت انهيار أرضي آخر في محطة للطاقة الكهرومائية بإقليم "توا تين-هواي" الريفي مساء يوم الاثنين، وحتى الآن لا يزال مصير هؤلاء الرجال مجهولًا.