 كندا تعلن فرض عقوبات على 31 مسؤولا في بيلاروسيا - بوابة الشروق
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كندا تعلن فرض عقوبات على 31 مسؤولا في بيلاروسيا

أوتاوا - أ ش أ
نشر في: الخميس 15 أكتوبر 2020 - 9:47 م | آخر تحديث: الخميس 15 أكتوبر 2020 - 9:47 م

أعلنت الحكومة الكندية اليوم الخميس، فرض عقوبات على 31 مسؤولا إضافيا في بيلاروسيا، مما يزيد الضغط الدولي على الرئيس ألكسندر لوكاشينكو لإيجاد حل تفاوضي للاحتجاجات الجماهيرية التي تطالبه بالتخلي عن السلطة.

وفرضت كندا والمملكة المتحدة معا الجولة الأولى من العقوبات الشهر الماضي.

وقالت كندا - في بيان اليوم - إن العقوبات جرى تنسيقها مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي "ردا على الانتهاكات الجسيمة والمنهجية لحقوق الإنسان"، وفقا للبيان.

ولم ترد تفاصيل بشأن من تستهدف هذه العقوبات، التي تهدف بشكل أساسي دعم الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية في مينسك ضد لوكاشينكو.

وقال وزير الخارجية الكندي فرانسوا-فيليب شامبين "إجراءات اليوم تدعم الجهود الدولية الأوسع سعيا للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة في بيلاروسيا".

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