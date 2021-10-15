كاميرا مراقبة تظهر سرقة سائق تاكسي لشاب من أمام كُشك في الإسكندرية

تداول مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم الخميس، مقطع فيديو مصور، بواسطة كاميرا مراقبة مُثبته أمام أحد الأكشاك التجارية، وقد رصدت عملية سرقة سائق سيارة أجرة "تاكسي"، لحافظة شاب بعدما تركها سهوا أعلى المعروضات التي كان يشتري منها حلوى المولد النبوي الشريف.

وأظهر الفيديو الذي حصل على 210 ألف مشاهدة، و1100 تفاعل، و825 تعليق، توقف سائق التاكسي مصادفة، وترجل منه نحو البائع، من أجل الشراء، بالتزامن مع إخراج الشاب حساب مشترياته من الحافظة التي وضعها أمام على الطاولة وانشغل بلملمة مشترياته، وبعد أن دفع المبلغ المطلوب منه غادر المكان مترجلًا.

وكشف الفيديو عن أن سائق التاكسي عندما رأى الحافظة طلب من صاحب "الكُشك" مشتريات، ثم سرقها، ووضعها تحت الإبط اليسرى، وتوجه ها نحو التاكسي لتخبئتها، ثم عاد للبائع وأخذ ما أراده، ودفع ثمنه وذهب إلى سياراته مجددًا وغادر المكان.

وزُيلّ فيديو الواقعة التي حدثت منذ 3 أيام، بعبارة "من فضلكم اللي يعرف سواق التاكسي ده يساعدني أوصله.. أخد محفظه فيها مبلغ مالي 3 آلاف جنيه تصادف سحبه من الماكينة قبل الواقعة مباشرة، وكروت السحب الالكتروني، والبطاقة الشخصية، وكارت معاش والدتي"، تاركا رقم هاتفه المحمول للتواصل.

وبتواصل "الشروق" مع رقم الهاتف الخاص بصاحب الحافظة، تبين أنه يدعى محمد الحماقي، مقيم في منطقة بحري، ونشر مقطع بعدما عاد إلى "الُكشك" وفحص كاميرا المراقبة لتُظهر تفاصل الواقعة، مؤكدًا توصلهُ إلى السائق منذ قليل، وأعاد له الحافظة بمعاونة آخرين، وقدم اعتذارًا، مبررًا فعلته بأنها لحظة ضعف، وإغواء شيطاني.