قال انتشال التميمي، مدير مهرجان الجونة السينمائي، إن الدورة الخامسة للمهرجان هي محاولة للتفكير في المستقبل وتحسين العمل، مشيرا إلى تقديم المهرجان خلال السنوات الماضية مشروعا ناجحا أحدث فارقا في خارطة لحياة السينمائية في مصر والعالم العربي، انعكس على مجموعة كبيرة من المهرجانات.

وأضاف في كلمته خلال حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة، مساء اليوم الخميس، أن فريق العمل المصري الشاب قدم مجهودا كبيرا ف دورات المهرجان الخمسة السابقة، موضحا أن الدورات القادمة ستكون تحديا أصعب بعدما ما قدمه المهرجان من نجاح خلال السنوات الماضية.

وانطلقت فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي، مساء اليوم الخميس، بحضور عدد كبير من مشاهير ونجوم الفن وعلى رأسهم الفنانة يسرا والتي تحضر بصفتها عضوة باللجنة الاستشارية للمهرجان.

ويعد الجونة السينمائي أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط، يهدف إلى عرض مجموعة من الأفلام المتنوعة للجمهور الشغوف بالسينما والمتحمس لها، وخلق تواصل أفضل بين الثقافات من خلال فن السينما، ووصل صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين من أجل تعزيز روح التعاون والتبادل الثقافي.